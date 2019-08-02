Столтенберг: С-400 в Турции не будут встроены в единую систему ПРО НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретённые Турцией у России зенитно-ракетные комплексы С-400 не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.

«Ответ — нет. Нет планов интегрировать российские системы С-400 в единую систему противовоздушной и противоракетной системы НАТО», — заявил Столтенберг.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок С-400 в Анкару начнётся в ближайшие месяцы.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400.