В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции
- Reuters
«Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы», — приводит его слова Интерфакс.
25 июля в ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок российских ЗРС С-400 Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие Вашингтона в вопросе поставок С-400 Анкаре.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.