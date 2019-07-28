В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

«Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы», — приводит его слова Интерфакс.

25 июля в ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок российских ЗРС С-400 Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие Вашингтона в вопросе поставок С-400 Анкаре.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.