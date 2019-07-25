В ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок С-400 Турции
- Reuters
«Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию», — заявили в службе.
В ФСВТС добавили, что остальную часть имущества поставят в соответствии с графиком, согласованным Россией и Турцией.
Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили о завершении первого этапа поставок С-400 Турции.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.