В ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок С-400 Турции

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России подтвердили, что первый этап поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции завершён. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.

Reuters

«Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию», — заявили в службе. В ФСВТС добавили, что остальную часть имущества поставят в соответствии с графиком, согласованным Россией и Турцией. Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили о завершении первого этапа поставок С-400 Турции. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.