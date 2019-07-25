В ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок С-400 Турции

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России подтвердили, что первый этап поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции завершён. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.
В ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок С-400 Турции
  • Reuters

«Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию», — заявили в службе.

В ФСВТС добавили, что остальную часть имущества поставят в соответствии с графиком, согласованным Россией и Турцией.

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили о завершении первого этапа поставок С-400 Турции.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.

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