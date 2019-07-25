Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом пишет Habertürk.

«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились», — говорится в коммюнике.

Как отмечается, за это время было осуществлено 30 авиарейсов.

Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару.

Ранее сообщалось, что С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года.

Поставки российских систем ПВО в страну начались 12 июля.

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