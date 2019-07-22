С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года
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Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала TGRT.
Министр также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не хочет исключать Анкару из программы F-35.
Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.
В Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по американским самолётам ослабит НАТО на южном направлении.
Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.