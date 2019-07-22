С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

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Российские зенитно-ракетные системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала TGRT.

Министр также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не хочет исключать Анкару из программы F-35.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35

В Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по американским самолётам ослабит НАТО на южном направлении.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.

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