Российские зенитно-ракетные системы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала TGRT.

Министр также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не хочет исключать Анкару из программы F-35.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.

В Минобороны Турции отметили, что исключение её из программы по американским самолётам ослабит НАТО на южном направлении.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.