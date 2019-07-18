Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО

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Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
  • Reuters

«Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Турции.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35

Позднее руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил о готовности Анкары изучить альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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