Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
- Reuters
«Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Турции.
Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.
Позднее руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил о готовности Анкары изучить альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.