Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35
- © Flickr
«Самолёты F-35 не могут совместно использоваться с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей. — RT)», — говорится в сообщении Белого дома.
Там отметили, что США неоднократно предлагали Турции альтернативы, в том числе покупку систем Patriot.
«Турция долгое время была надёжным партнёром НАТО в течение 65 лет, однако закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем», — добавили в администрации США.
Как подчеркнули в Вашингтоне, «это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35.
Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.