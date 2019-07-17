Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35

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Покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35
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«Самолёты F-35 не могут совместно использоваться с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей. — RT)», — говорится в сообщении Белого дома.

Там отметили, что США неоднократно предлагали Турции альтернативы, в том числе покупку систем Patriot.

«Турция долгое время была надёжным партнёром НАТО в течение 65 лет, однако закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем», — добавили в администрации США.

Как подчеркнули в Вашингтоне, «это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолётов F-35. 

Поставки российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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