Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с НАТО из-за С-400

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Отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с НАТО из-за С-400
  • РИА Новости

«У нас нет проблем с НАТО, вы можете взглянуть на заявления генсека и его заместителя относительно С-400 и других тем», — сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос корреспондента RT.

По его словам, Турция входит в пятёрку стран, которые вносят значительный вклад в Североатлантический альянс.

Глава турецкого МИД отметил, что вопрос С-400 в большей степени повлиял на двусторонние отношения с США, чем с НАТО.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок С-400 в Анкару начнётся в ближайшие месяцы.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на здравомыслие Вашингтона в вопросе поставок С-400 Анкаре.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал сделку по С-400 одной из проблем, возникших во время работы администрации его предшественника Барака Обама.

Он подчеркнул, что не винит в данной ситуации Турцию.

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