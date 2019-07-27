Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400

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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Он назвал это «сложной ситуацией».

«Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — цитирует РИА Новости Трампа.

При этом он отметил, что Вашингтон может «легко продать другим странам» истребители F-35, предполагавшиеся для продажи Анкаре.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок С-400 Анкаре.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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