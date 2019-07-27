Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
Он назвал это «сложной ситуацией».
«Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — цитирует РИА Новости Трампа.
При этом он отметил, что Вашингтон может «легко продать другим странам» истребители F-35, предполагавшиеся для продажи Анкаре.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок С-400 Анкаре.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.