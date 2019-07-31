Турция ожидает второй очереди поставок С-400 в 2020 году
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- РИА Новости
«Вторая фаза доставки С-400 может начаться в следующем году. Системами будет управлять Турция», — приводит Интерфакс его слова.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок С-400 в Анкару начнётся в ближайшие месяцы.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400.