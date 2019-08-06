Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция приняла решение по оборонному контракту с Россией, основываясь не на стратегических, а на сугубо коммерческих интересах.

Выбор Анкары в пользу С-400 объясняется непримиримой позицией её партнёров, отметил турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что «нет никаких конкретных доказательств вреда ЗРК С-400 для систем НАТО или F-35».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретённые Турцией у России ЗРК С-400 не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.

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