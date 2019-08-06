Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган заявил, что Турция приняла решение по оборонному контракту с Россией, основываясь не на стратегических, а на сугубо коммерческих интересах.
Выбор Анкары в пользу С-400 объясняется непримиримой позицией её партнёров, отметил турецкий лидер.
Также Эрдоган отметил, что «нет никаких конкретных доказательств вреда ЗРК С-400 для систем НАТО или F-35».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретённые Турцией у России ЗРК С-400 не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.