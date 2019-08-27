Турецких военных обучат управлению С-400 к новому году

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Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил президентам России и Турции — Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, что обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.
Турецких военных обучат управлению С-400 к новому году
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января — плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400», — приводит РИА Новости слова Новикова.

Он отметил, что концерн готов к переговорам по дальнейшим поставкам систем в Турцию.

27 августа стало известно, что начался второй этап поставок С-400 в Турцию.

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