Турецких военных обучат управлению С-400 к новому году
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«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января — плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400», — приводит РИА Новости слова Новикова.
Он отметил, что концерн готов к переговорам по дальнейшим поставкам систем в Турцию.
27 августа стало известно, что начался второй этап поставок С-400 в Турцию.