США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Мы рассматриваем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», — приводит Bloomberg слова Мнучина.

Ранее начались поставки в Турцию российских С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.