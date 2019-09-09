США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
  • РИА Новости

«Мы рассматриваем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», — приводит Bloomberg слова Мнучина.

Ранее начались поставки в Турцию российских С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.

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