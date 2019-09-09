США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
- РИА Новости
«Мы рассматриваем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», — приводит Bloomberg слова Мнучина.
Ранее начались поставки в Турцию российских С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.
Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.