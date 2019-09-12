США рассматривают все варианты санкций против Турции за покупку С-400

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Соединённые Штаты рассматривают все виды санкций против Турции за покупку российских ЗРС С-400. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
США рассматривают все варианты санкций против Турции за покупку С-400
  • Reuters

По его словам, «рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать» на сделку Турции с Россией.

«Всё это базируется на (конкретных. — RT) условиях, а не на календаре. Нет графика, установленного (американским. — RT) законодательством, в том, что касается санкций», — цитирует Купера ТАСС.

«Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией С-400 у России — прим. ТАСС)», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.

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