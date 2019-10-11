Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов
Отмечается, что американский лидер отдельно упомянул спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — цитирует РИА Новости Трампа.
Также уточняется, что Трамп сказал, что бывший вице-президент США Джо Байден «никогда не считался умным или хорошим сенатором».
Ранее Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.