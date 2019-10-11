Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов

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Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.

Отмечается, что американский лидер отдельно упомянул спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное», — цитирует РИА Новости Трампа.

Также уточняется, что Трамп сказал, что бывший вице-президент США Джо Байден «никогда не считался умным или хорошим сенатором».

Ранее Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.

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