Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.
Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского
  • Reuters

Об этом он сообщил в Twitter.

«Президент Украины только что опять заявил самым убедительным образом, что президент Трамп не оказывал никакого давления на него и не сделал абсолютно ничего плохого», — заявил он.

По его словам, украинский президент использовал наиболее ясные слова. Трамп считает, что «это должно положить конец этой афере демократов», имея в виду процедуру импичмента. 

Зеленский 10 октября сообщил журналистам, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. 

Ранее Зеленский заявил, что Киеву нужно самостоятельно расследовать, пытались ли украинские граждане вмешаться в американские выборы 2016 года.

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