Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского
- Reuters
Об этом он сообщил в Twitter.
«Президент Украины только что опять заявил самым убедительным образом, что президент Трамп не оказывал никакого давления на него и не сделал абсолютно ничего плохого», — заявил он.
По его словам, украинский президент использовал наиболее ясные слова. Трамп считает, что «это должно положить конец этой афере демократов», имея в виду процедуру импичмента.
Зеленский 10 октября сообщил журналистам, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
Ранее Зеленский заявил, что Киеву нужно самостоятельно расследовать, пытались ли украинские граждане вмешаться в американские выборы 2016 года.