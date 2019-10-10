Зеленский призвал расследовать возможное вмешательство в выборы в США

Украине следует самостоятельно расследовать, пытались ли украинские граждане вмешаться в американские выборы 2016 года, заявил глава государства Владимир Зеленский.

«Я думаю, что украинцы сами должны расследовать это. Основание для этого, наверное, есть, украинцы должны сами это расследовать, так как прежде всего это наше дело, это важно прежде всего для нас, чтобы мы никогда в будущем не вмешивались в выборы любой страны», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, верит ли он в то, что украинцы незаконно вмешались в американские выборы в 2016 году.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.

Как в конце сентября писала NYT, американский президент Дональд Трамп пытался найти данные, которые бы свидетельствовали о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в выборы.

Тогда газета отмечала, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани посещал Украину для получения подобной информации, сам глава государства считал, что представители Украины, связанные с Демократической партией США, помогали распространять компрометирующие материалы об экс-главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.