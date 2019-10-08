Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
  • Reuters

Об этом он сказал радио «Новое время».

По словам Луценко, Сытник лично подтвердил главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, что был заинтересован в победе Клинтон.

«Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого: «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?» — он говорил: «Я просто хотел помочь Хиллари», — сказал бывший генпрокурор.

По его словам, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, но США и личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов.

«Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian Collusion — украинским вмешательством в выборы. Причём вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», — добавил Луценко.

Ранее СМИ писали, что Трамп пытался найти данные, которые бы свидетельствовали о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в американские выборы.

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