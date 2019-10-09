Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

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Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства. Трамп отметил, что «сонный Байден» ограбил «по меньшей мере две страны на миллионы долларов».
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Какое жалкое зрелище — сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал. Провальная кампания Джо не оставляет ему другого выбора», — написал он в Twitter.

Ранее Байден выступил с поддержкой идеи импичмента Трампа. По его мнению, президент «предал нацию и совершил поступки, подлежащие расследованию».

3 октября сообщалось, что Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера.

Как передавал телеканал Fox News, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании сына Байдена Burisma «из-за страха перед США».

4 октября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся Burisma.

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