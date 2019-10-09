Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства. Трамп отметил, что «сонный Байден» ограбил «по меньшей мере две страны на миллионы долларов».

«Какое жалкое зрелище — сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал. Провальная кампания Джо не оставляет ему другого выбора», — написал он в Twitter.

Ранее Байден выступил с поддержкой идеи импичмента Трампа. По его мнению, президент «предал нацию и совершил поступки, подлежащие расследованию».

3 октября сообщалось, что Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера.

Как передавал телеканал Fox News, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании сына Байдена Burisma «из-за страха перед США».

4 октября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся Burisma.