СМИ: Киев прекратил расследование дела фирмы сына Байдена из-за США

Расследование в отношении компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена, было прекращено «из страха перед Вашингтоном», сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Телеканал получил в распоряжение записи личного адвоката лидера США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который в январе 2019 года встречался с Шокиным.

При этом аналогичные документы были переданы генеральным инспектором Госдепартамента США в конгресс.

«Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня—июля 2015 года посол США (на Украине. — RT) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить «в белых перчатках». По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего», — говорится в заметках Джулиани.

Бывший генпрокурор Украины также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил ответа от украинских властей.

По словам Шокина, украинский экс-президент Пётр Порошенко объяснил своё решение его уволить тем, что «Джо Байден задерживает помощь Украине».

Согласно заметкам Джулиани, после того как Шокин был отстранён от должности, новый генпрокурор Украины Юрий Луценко «закрыл» данное дело.

Ранее лидер США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в игнорировании коррупционного скандала, связанного с Байденом и его сыном.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого тот пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном Байдена.

При этом председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента Трампа.