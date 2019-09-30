Трамп обвинил СМИ США в игнорировании скандала вокруг Байдена
- Reuters
«Медиа хотят быть как можно дальше от китайской и украинской сделок, заключённых Байденами», — написал Трамп в своём Twitter.
The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.
Президент отметил, что коррумпированные медиа — это плохо для страны.
«СМИ могут быть более коррумпированы, чем сами Байдены», — добавил он.
Ранее в МИД Китая опровергли заявления адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани о том, что сын бывшего вице-президента США Байдена получил легализованные незаконным путём денежные средства от Китая.
23 сентября Дональд Трамп заявил, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.