В МИД КНР ответили на обвинения в передаче денег сыну Байдена

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг заявления адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани о том, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена получил легализованные незаконным путём денежные средства от Китая. Об этом сообщает ТАСС.

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«Подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности», — прокомментировал слова адвоката американского президента Шуан. Ранее Джулиани в своём Twitter написал, что Хантер Байден получил легализованные незаконным путём $1,5 млрд от Китая и $3 млн от Украины. 29 сентября предвыборный штаб Байдена призвал новостные каналы перестать приглашать Джулиани в эфир, поскольку он вносит в общественные обсуждения «всё более необоснованную и отчаянную ложь».