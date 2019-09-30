В МИД КНР ответили на обвинения в передаче денег сыну Байдена

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан опроверг заявления адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани о том, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена получил легализованные незаконным путём денежные средства от Китая. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД КНР ответили на обвинения в передаче денег сыну Байдена
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«Подобные заявления абсолютно не соответствуют действительности», — прокомментировал слова адвоката американского президента Шуан.

Ранее Джулиани в своём Twitter написал, что Хантер Байден получил легализованные незаконным путём $1,5 млрд от Китая и $3 млн от Украины.

29 сентября предвыборный штаб Байдена призвал новостные каналы перестать приглашать Джулиани в эфир, поскольку он вносит в общественные обсуждения «всё более необоснованную и отчаянную ложь». 

 

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