Штаб Байдена призвал новостные каналы не приглашать Джулиани в эфир

Предвыборный штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена призвал новостные каналы перестать приглашать в эфир адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

«Предоставляя ему своё эфирное время, вы позволяете ему вносить в общественные обсуждения всё более необоснованную и отчаянную ложь», — цитирует The Hill обращение советников Байдена.

Ранее Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на Джо Байдена.

При этом специальный комитет палаты представителей США опубликовал жалобу разведки на Трампа из-за разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Автор жалобы со ссылкой на «многочисленные официальные лица» отмечает, что президент «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года», в том числе чтобы «провести расследование против одного из главных политических соперников президента».

Центральной фигурой в этих усилиях является личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани, отметил автор документа.