Опубликована жалоба разведки США на Трампа из-за разговора с Зеленским

Постоянный специальный комитет палаты представителей США обнародовал текст жалобы сотрудника разведки по поводу телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Документ состоит из девяти страниц, при этом часть текста осталась засекреченной.

Автор указывает, что в рамках своих служебных обязанностей он получил от многочисленных официальных лиц правительства информацию о том, что президент «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года».

«Это вмешательство среди прочего включает в себя давление на иностранное государство с целью проведения расследования против одного из главных политических соперников президента», — говорится в тексте.

Отмечается, что центральной фигурой в этих усилиях является личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы украинский лидер пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции не нашло нарушений законодательства. При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси расценила стенограмму как повод для импичмента.

Позднее Трамп предложил опубликовать свой первый телефонный разговор с Зеленским, который состоялся в апреле.