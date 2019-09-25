Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

«Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются», — приводит ТАСС заявление руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

Отмечается, что все уполномоченные отделы министерства согласились с юридическим заключением, и ведомство закрыло дело.

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.