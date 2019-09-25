Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом.
Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
  • Reuters

«Самая большая охота на ведьм в американской истории», — приводит Интерфакс слова Трампа.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского «вообще никакого давления», в том числе по вопросу расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине.

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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