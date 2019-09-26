Трамп предложил опубликовать первый телефонный разговор с Зеленским
«Я думаю, что вам следует попросить (опубликовать. — RT) первый разговор... Он был прекрасен», — заявил Трамп.
Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.