Трамп предложил опубликовать первый телефонный разговор с Зеленским

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Американский лидер Дональд Трамп предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле после президентских выборов на Украине. Об этом информирует The Washington Post.

«Я думаю, что вам следует попросить (опубликовать. — RT) первый разговор... Он был прекрасен», — заявил Трамп.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

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