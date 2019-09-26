Трамп предложил опубликовать первый телефонный разговор с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп предложил Белому дому опубликовать стенограмму своего первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле после президентских выборов на Украине. Об этом информирует The Washington Post.

«Я думаю, что вам следует попросить (опубликовать. — RT) первый разговор... Он был прекрасен», — заявил Трамп. Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.