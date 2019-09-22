Джулиани заявил, что не выполнял политических поручений на Украине

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на экс-вице-президента Джо Байдена.

«Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда (на Украину. — RT) с политическим поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо, я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — сказал Джулиани в эфире Fox News.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».

Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.