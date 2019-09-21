МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют», — заявил Пристайко.

По его словам, этот разговор «был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было иметь довольно серьёзные ответы».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп «во время июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».