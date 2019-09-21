Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

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Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление опубликовано на странице Байдена в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп «во время июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу», — заявил Байден.

В июле Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры.

В Белом Доме сообщали, что стороны обсудили сотрудничество двух стран в экономике и энергетике

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