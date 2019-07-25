В Белом доме назвали темы переговоров Трампа и Зеленского

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Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в рамках телефонных переговоров обсудили сотрудничество двух стран в экономике и энергетике. Об этом говорится в сообщении Белого дома. 
В Белом доме назвали темы переговоров Трампа и Зеленского
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Отмечается, что 25 июля Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с итогами выборов на Украине.

«Президент Трамп и президент Зеленский обсудили способы укрепления отношений между Соединёнными Штатами и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Белом доме добавили, что президенты США и Украины заявили, что «с нетерпением ждут возможности встретиться».

Ранее в пресс-службе Зеленского рассказали о его телефонном разговоре с Трампом.

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