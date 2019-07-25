В Киеве сообщили детали переговоров Зеленского с Трампом

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились подробно обсудить взаимодействие двух стран во время визита украинского лидера в Соединённые Штаты.
В Киеве сообщили детали переговоров Зеленского с Трампом
  • © РИА Новости
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. При этом дата визита Зеленского в США не указывается.

Трамп во время разговора выразил уверенность, что новые власти Украины смогут быстро улучшить имидж страны и завершить расследование коррупционных дел, которые «сдерживали взаимодействие» Киева и Вашингтона.

Зеленский поблагодарил Трампа за «лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».

«Президенты договорились предметно обговорить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор.

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