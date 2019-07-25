В Киеве сообщили детали переговоров Зеленского с Трампом
- © РИА Новости
- Reuters
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. При этом дата визита Зеленского в США не указывается.
Трамп во время разговора выразил уверенность, что новые власти Украины смогут быстро улучшить имидж страны и завершить расследование коррупционных дел, которые «сдерживали взаимодействие» Киева и Вашингтона.
Зеленский поблагодарил Трампа за «лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».
«Президенты договорились предметно обговорить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор.