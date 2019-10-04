На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите... таких производств полтора десятка», — заявил Рябошапка в ответ на вопрос о возможности привлечения к ответственности на Украине фигурантов дела Burisma.

По словам гепрокурора Украины, в настоящее время идёт процесс полного пересмотра всех производств, которые расследовались ранее и были закрыты по тем или иным причинам.

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты, или раздроблены, или расследовались раньше, для того чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — подчеркнул он.

Ранее телеканал Fox News передавал, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании Burisma «из-за страха перед США».

Американский лидер Дональд Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера.

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