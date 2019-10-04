На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите... таких производств полтора десятка», — заявил Рябошапка в ответ на вопрос о возможности привлечения к ответственности на Украине фигурантов дела Burisma.
По словам гепрокурора Украины, в настоящее время идёт процесс полного пересмотра всех производств, которые расследовались ранее и были закрыты по тем или иным причинам.
«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты, или раздроблены, или расследовались раньше, для того чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — подчеркнул он.
Ранее телеканал Fox News передавал, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден закрыть расследование в отношении компании Burisma «из-за страха перед США».
Американский лидер Дональд Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера.