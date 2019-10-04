Трамп заявил, что у него есть право просить другие страны расследовать коррупцию
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам!» — указал он.
As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2019 г.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Украине следует расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время беседы лидер Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.