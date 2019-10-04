Трамп заявил, что у него есть право просить другие страны расследовать коррупцию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право просить иностранные государства оказывать содействие в расследовании случаев коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам!» — указал он.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Украине следует расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Во время беседы лидер Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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