Трамп заявил, что у него есть право просить другие страны расследовать коррупцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право просить иностранные государства оказывать содействие в расследовании случаев коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам!» — указал он.

As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Украине следует расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время беседы лидер Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.