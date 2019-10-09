Байден поддержал идею импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден выступил с поддержкой идеи импичмента главы государства Дональда Трампа.

«Дональд Трамп нарушил присягу, он предал эту нацию и совершил поступки, подлежащие расследованию», — сказал он во время выступления, которое транслировал NBC.

BREAKING: Joe Biden declares his support for impeachment against President Trump:



"Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation and committed impeachable acts." - @mikememolipic.twitter.com/jUmOUFB6pD — NBC Politics (@NBCPolitics) October 9, 2019

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».