Байден поддержал идею импичмента Трампа

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Бывший вице-президент США Джо Байден выступил с поддержкой идеи импичмента главы государства Дональда Трампа.
Байден поддержал идею импичмента Трампа
  • Reuters

«Дональд Трамп нарушил присягу, он предал эту нацию и совершил поступки, подлежащие расследованию», — сказал он во время выступления, которое транслировал NBC.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». 

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