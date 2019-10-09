Байден поддержал идею импичмента Трампа
- Reuters
«Дональд Трамп нарушил присягу, он предал эту нацию и совершил поступки, подлежащие расследованию», — сказал он во время выступления, которое транслировал NBC.
BREAKING: Joe Biden declares his support for impeachment against President Trump:— NBC Politics (@NBCPolitics) October 9, 2019
"Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation and committed impeachable acts." - @mikememolipic.twitter.com/jUmOUFB6pD
В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.
По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.
В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».