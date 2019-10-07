Трамп обвинил спикера палаты представителей США Пелоси в госизмене
- Reuters
По словам Трампа, Пелоси знала о «лжи и массовых случаях мошенничества», которые якобы совершал председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф.
Как отметил американский лидер, Пелоси «во всех отношениях виновна» наравне с Шиффом «в особо тяжких преступлениях и даже госизмене».
«Я думаю, это значит, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должны немедленно объявить импичмент!» — написал Трамп.
В сентябре Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.