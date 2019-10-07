Трамп обвинил спикера палаты представителей США Пелоси в госизмене

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Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
Трамп обвинил спикера палаты представителей США Пелоси в госизмене
  • Reuters

По словам Трампа, Пелоси знала о «лжи и массовых случаях мошенничества», которые якобы совершал председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф.

Как отметил американский лидер, Пелоси «во всех отношениях виновна» наравне с Шиффом «в особо тяжких преступлениях и даже госизмене».

«Я думаю, это значит, что им и тем, кто злобно вступал с ними в сговор, должны немедленно объявить импичмент!» — написал Трамп.

В сентябре Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.




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