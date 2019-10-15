Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине

Короткая ссылка
Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.
Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
  • Reuters

«Ничего незаконного не совершал», — сказал он.

По словам Байдена, он не мог предположить, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани будут выдвигать «конспирологические теории» насчёт его деятельности в компании Burisma.

Он также признал, что, вероятно, не оказался бы в правлении компании, если бы его отец не был вице-президентом Соединённых Штатов на тот момент.  

Ранее сообщалось, что, согласно обнародованным на Украине документам, компанией Burisma было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США напомнил украинскому коллеге о воспрепятствовании Джо Байденом расследованию в отношении своего сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить