Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

«Ничего незаконного не совершал», — сказал он.

По словам Байдена, он не мог предположить, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани будут выдвигать «конспирологические теории» насчёт его деятельности в компании Burisma.

Он также признал, что, вероятно, не оказался бы в правлении компании, если бы его отец не был вице-президентом Соединённых Штатов на тот момент.

Ранее сообщалось, что, согласно обнародованным на Украине документам, компанией Burisma было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.

В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США напомнил украинскому коллеге о воспрепятствовании Джо Байденом расследованию в отношении своего сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию.