Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
- Reuters
«Ничего незаконного не совершал», — сказал он.
По словам Байдена, он не мог предположить, что президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани будут выдвигать «конспирологические теории» насчёт его деятельности в компании Burisma.
Он также признал, что, вероятно, не оказался бы в правлении компании, если бы его отец не был вице-президентом Соединённых Штатов на тот момент.
Ранее сообщалось, что, согласно обнародованным на Украине документам, компанией Burisma было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.
В сентябре Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого президент США напомнил украинскому коллеге о воспрепятствовании Джо Байденом расследованию в отношении своего сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию.