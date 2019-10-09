Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, инициатор расследования вмешательства в президентские выборы в США, обнародовал документы, которые подтверждают факт давления посольства Соединённых Штатов в Киеве на украинских следователей, передаёт Интерфакс-Украина.

По словам депутата, документы засвидетельствовали неоднократную передачу с 14 июля 2017 года первым замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углавой через свою помощницу Полину Чиж посольству США информации, связанной со вмешательством в выборы в Соединённых Штатах и с международной коррупцией, а именно «перечней криминальных производств».

Также, согласно обнародованным данным, компанией Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена, было перечислено не менее $16,5 млн Хантеру Байдену, Александру Квасневскому, Алану Аптеру и Девону Арчеру.

Деркач отметил, что из-за действий экс-президента Украины Петра Порошенко, при котором оказалась возможной «международная коррупция такого масштаба», новый украинский лидер Владимир Зеленский оказался «втянутым в скандал со вмешательством в выборы президента США и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции».

Материалы уже переданы в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру Украины. Депутатом инициировано создание временной следственной комиссии Верховной рады.

В суд подано ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США через разглашение досудебного следствия.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.

В сентябре СМИ писали, что президент США Дональд Трамп пытался найти данные, которые свидетельствовали бы о том, что украинская сторона была причастна к «вмешательству» в американские выборы.