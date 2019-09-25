Пошлина для Европы: почему США призывают ФРГ и другие страны НАТО увеличивать военные расходы

Соединённые Штаты призвали ФРГ увеличить траты на нужды вооружённых сил страны. Об этом шеф Пентагона Марк Эспер заявил министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на прошедших в Вашингтоне переговорах. Вашингтон неоднократно критиковал Берлин за нежелание соблюдать финансовые стандарты НАТО, которые предусматривают военные расходы на уровне 2% ВВП. Этой отметки все государства альянса должны достичь к 2024 году. Однако ФРГ наряду с другими участниками блока отказывается выполнять данное обязательство, несмотря на обвинения в иждивенчестве со стороны американцев.

Министр обороны США Марк Эспер призвал немецкую коллегу Аннегрет Крамп-Карренбауэр увеличить расходы на военные нужды. Соответствующее заявление он сделал на прошедшей в Вашингтоне встрече. Также шеф Пентагона отметил, что «без американской поддержки» ФРГ не смогла бы разрушить Берлинскую стену.

«Мы считаем, что Германия, как обладательница крупнейшей экономики в Европе, находится в благоприятном положении для того, чтобы внести вклад в расширение возможностей альянса», — сказал Эспер.

В ответ Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ сохраняет «приверженность своим обязательствам в рамках НАТО, например в том, что касается распределения финансового бремени и развития военного потенциала».

«Они не платят»

После терактов в США 11 сентября 2001 года страны НАТО условились тратить на оборону не менее 2% ВВП. В сентябре 2014-го на саммите в Уэльсе лидеры Североатлантического альянса договорились, что планка в 2% должна быть достигнута к 2024 году.

Между тем расходы Германии на армию не соответствуют стандарту НАТО. В 2020 году доля военного бюджета ФРГ в структуре ВВП составит 1,37%. В последующие четыре года этот показатель увеличится до 1,5%. Уровня в 2% Берлин рассчитывает достичь только в отдалённой перспективе. В 2018 году бундесвер получил €39 млрд, в 2019-м — €47 млрд, а в 2020-м ему выделят уже €49,67 млрд.

Также по теме «Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из страны угрозой нацбезопасности Вывод американских военных из ФРГ не будет иметь негативного эффекта для национальной безопасности. В этом, по данным социологического...

Однако в июне Welt am Sonntag сообщила, что в ближайшие годы военный бюджет ФРГ, наоборот, может уменьшиться. По данным источников газеты, бюджетный план на 2021—2023 годы предполагает сокращение расходов на оборону до €43,9 млрд к 2023-му.

Из заявлений немецких официальных лиц следует, что Германия не отказывается от «финансового бремени» в рамках альянса. Однако де-факто ФРГ игнорирует обязательство по увеличению военных расходов.

Вашингтон неоднократно критиковал Берлин за нежелание следовать требованиям НАТО. В апреле президент США Дональд Трамп сказал, что испытывает «тёплые чувства к ФРГ, но она не платит того, что должна платить». Позже глава Белого дома отметил, что Соединённые Штаты якобы защищают «Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды долларов». Тем самым Трамп недвусмысленно намекнул на недопустимость реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

При этом американский президент уверен, что ФРГ «может увеличить расходы на оборону немедленно». Кроме того, ещё в июле 2018-го он написал в Twitter, что будет добиваться роста германского военного бюджета и оборонных расходов других участников НАТО до 4% ВВП.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поддерживает недовольство американцев финансовой политикой Берлина. Он считает, что после холодной войны Германии не следовало проводить масштабное сокращение расходов на оборону. Из-за урезания военного бюджета бундесвер не может похвастаться боеготовностью, которую требуют стандарты альянса, сетует Столтенберг.

По данным бундестага, немецкая армия действительно испытывает множество проблем. В неисправном состоянии находится значительная часть авиапарка, бронетехники и флота, а производство новых образцов вооружений забуксовало. Причина неудовлетворительного состояния вооружённых сил заключается в нехватке запчастей и финансов.

Встреча глав Минобороны США и ФРГ Марка Эспера и Аннегреты Крамп-Карренбауэр

© Lisa Ferdinando / DOD

Сторонником повышения ассигнований Германии на нужды ВС считается нынешний министр обороны страны. Крамп-Карренбауэр занимает эту должность с 17 июля, сменив Урсулу фон дер Ляйен, которая также поддерживала курс на увеличение военного бюджета ФРГ.

После назначения на работу в бундесвер Крамп-Карренбауэр заявила, что правительству Германии необходимо пересмотреть текущий план повышения расходов на армию. По её мнению, Берлин должен выполнить обязательство по достижению планки в 2% ВВП к 2024 году.

В беседе с RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Фёдор Басов отметил, что в политической элите Германии нет единства по вопросу об увеличении военных расходов. Он прогнозирует, что бюджет бундесвера будет расти в «абсолютном значении», но доля в структуре ВВП, которую хотят видеть Трамп и Столтенберг к 2024 году, достигнута не будет.

«Ситуация непростая, и планы Берлина могут в итоге поменяться из-за позиции СДПГ и левых партий, выступающих против наращивания военных расходов. Если говорить о текущих тенденциях, то они позволяют сделать вывод о том, что военный бюджет ФРГ будет увеличиваться, но явно не теми темпами, каких ждут в США и в НАТО», — рассуждает Басов.

«Финансовая инъекция»

Германия — далеко не единственная страна, которая игнорирует выполнение финансовых обязательств Североатлантического альянса. В июне Столтенберг сообщил, что «в этом году военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО достигнут отметки в 2% ВВП» (из 29 стран альянса. — RT).

В общении с журналистами генеральный секретарь организации признаёт недостижимость планки расходов на оборону в установленный срок. В частности, в ноябре прошлого года Столтенберг сообщил, что не все члены военного блока работают над повышением ассигнований на оборону до 2% ВВП. По его словам, этот уровень может быть достигнут большинством государств только «в течение десятилетия».

Также по теме «Риски демонтажа договорной архитектуры»: Лавров раскритиковал позицию США по вопросу контроля над вооружениями США ведут политику ревизии системы контроля над вооружениями, подвергая риску договорную базу в этой сфере. Об этом написал глава МИД...

По оценке Йенса Столтенберга, в 2019 году объём совокупных расходов на оборону стран альянса, исключая США, должен подрасти на 3,9%. Таким образом, на нужды армии члены НАТО потратят более $1 трлн. Это больше российского военного бюджета примерно в 20 раз.

Соединённые Штаты при этом являются абсолютным лидером. На них приходится более 70% всех ассигнований. В Вашингтоне недовольны подобной пропорцией. Дональд Трамп постоянно обвиняет европейских союзников в иждивенчестве — нежелании платить за безопасность, которую, по его мнению, обеспечивают расквартированные в Европе американские войска.

В Москве позицию главы Белого дома объясняют стремлением нарастить продажи оружия.

«Вашингтон требует при этом, чтобы союзники закупали вооружения у США. $100 млрд ежегодно — неплохая финансовая инъекция в американский ВПК (военно-промышленный комплекс. — RT)», — прокомментировал ранее претензии США замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин заявил, что Европа «в силу самых разных причин» не заинтересована в увеличении затрат на оборону.

«США давят на союзников под предлогом «российской угрозы». Из уст европейских политиков мы также нередко слышим заявления об опасности, которую якобы представляет Москва. Но на самом деле в Европе и, прежде всего, в Германии и Франции осознают, что никакой военной угрозы от РФ не исходит. По этой причине у союзников США нет весомых причин для повышения расходов на оборону. Почти все русофобские выкрики — это политические спекуляции и пропаганда», — пояснил Козюлин.

Учения НАТО Furious Hawk-2019

© nato.int

В то же время эксперт обратил внимание, что проблема иждивенчества, на которую жалуется Трамп, по-прежнему актуальна. Европейцы привыкли «отлынивать» от активного участия в миссиях альянса и уделяют недостаточно внимания поддержанию боеготовности собственных ВС, полагаясь на «американский зонтик безопасности».

«Статья 5 Устава НАТО (регламентирует принцип коллективной обороны. — RT) в какой-то степени сыграла с американцами злую шутку. После холодной войны европейцы сократили до минимума военные ассигнования и теперь упорно не хотят повышать расходы. Исключение составляет лишь условный русофобский лагерь, представленный Польшей, Великобританией и странами Балтии. Все остальные не хотят перекраивать бюджет и обострять отношения с Москвой», — сказал Козюлин.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО Фёдор Басов считает, что Европа в большей степени заинтересована в решении внутренних социально-экономических вопросов, чем в повышении расходов на армию. Кроме того, Германия и Франция не скрывают, что пытаются создать обособленное от США «пространство обороны».

«Правительство ФРГ не отказывается от курса на модернизацию бундесвера. В руководстве страны прекрасно осведомлены о трудностях, которые испытывает армия. Однако решение накопившихся проблем в Берлине видят в усилении сотрудничества с Францией и другими европейскими государствами, а не с США», — резюмировал Басов.