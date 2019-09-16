«Сигнал партнёрам и недоброжелателям»: как будут проходить крупнейшие в этом году стратегические учения российской армии

На полигонах РФ начинаются командно-штабные учения «Центр-2019». В них принимают участие 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. Помимо российских частей, в манёврах задействованы подразделения семи иностранных государств — Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По легенде, ВС России и зарубежные войска противостоят террористам, которые смогли создать квазигосударство у юго-западных границ РФ. Манёвры станут серьёзным экзаменом прежде всего для Центрального военного округа.

В России начинается активная фаза международных стратегических командно-штабных учений (КШУ) «Центр-2019». Почти все манёвры проходят на восьми полигонах Сухопутных войск и Воздушно-космических сил РФ, а также в акватории Каспийского моря. Некоторые задачи будут отработаны на территории стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В общей сложности в учениях будут задействованы 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей. Торжественная церемония открытия манёвров прошла 15 сентября.

Участниками стратегических учений стали войска Центрального, Западного, Южного и Восточного округов, подразделения ВДВ, дальней авиации и военнослужащие из семи иностранных государств — Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Основные мероприятия развернутся в Оренбургской области на полигоне Донгуз. Именно там будут действовать иностранные подразделения.

«На полигонах Тоцкий и Аданак в европейской части России, в зоне применения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также на полигоне Донгуз будут задействованы до 12 950 человек. Из них военнослужащих Российской Федерации — до 10 700 человек, иностранных государств — до 2250 человек», — заявил на брифинге 12 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Также по теме «Адекватное реагирование»: Шойгу рассказал о мерах по снижению напряжённости у западных границ России Обстановка у западных границ России остаётся напряжённой с военной и политической точек зрения, заявил министр обороны РФ Сергей...

Задачи на манёврах будет выполнять коалиционная группировка, костяк которой составят войска Центрального военного округа (ЦВО).

Активная фаза учений пройдёт в два этапа. На первом (его продолжительность составляет трое суток) органы военного управления международных сил уточнят планы применения войск при отражении воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе, который завершится 21 сентября, участники учений «Центр-2019» отработают вопросы управления коалиционной группировкой для нанесения массированного огневого удара по противнику. За манёврами будут наблюдать свыше 100 иностранных военных специалистов из 71 государства, в том числе из стран — членов НАТО.

Устранение угрозы на южных рубежах

КШУ «Центр-2019» носят антитеррористический характер. Согласно легенде, дружественные государства образовали коалиционные силы для защиты от агрессии со стороны международных радикальных исламистских формирований, которые усилили позиции на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

На этом фоне на юго-западных границах России, по легенде учений, появилось самопровозглашённое квазигосударственное образование, руководство которого разделяет экстремистскую идеологию. В планах боевиков — вступить в союз с лидерами террористов других стран. Обладая достаточно развитыми ВС, квазигосударство оказывает «силовое давление» на РФ и страны Центральной Азии.

Десантники ВС РФ осуществляют высадку с вертолёта Ми-8

РИА Новости

© Илья Питалев

«Замыслом учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному государству. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная сценарием учений, может сложиться в любом регионе мира», — пояснил генерал-полковник Фомин.

Основная цель участников манёвров — отработка действий в составе коалиционной группировки и повышение оперативной совместимости органов военного управления государств-союзников.

«В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации государством и вооружёнными силами военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе», — сказал 3 сентября на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также глава военного ведомства подчеркнул, что манёвры носят оборонительный характер, не направлены против какой-либо страны, а «под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма».

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин отметил актуальность легенды КШУ «Центр-2019». По его словам, распространение международного терроризма является одной из ключевых угроз национальной безопасности РФ и её партнёров по Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.

«Москва постоянно наблюдает за развитием ситуации в Центральной Азии. Ежегодно в рамках ОДКБ проходят десятки учений, на них отрабатываются блокада и уничтожение незаконных вооружённых формирований, которые вторглись в регион и представляют угрозу для южных рубежей нашей страны. Заключительная фаза, как правило, проходит в октябре — ноябре в Таджикистане, где дислоцирована российская 201-я военная база», — сказал Козюлин.

Также по теме «Адекватное реагирование»: Шойгу рассказал о мерах по снижению напряжённости у западных границ России Обстановка у западных границ России остаётся напряжённой с военной и политической точек зрения, заявил министр обороны РФ Сергей...

Аналитик считает, что учения «Центр-2019» призваны отработать «купирование двух основных негативных сценариев» — «восстание» исламистских бандформирований в Центральной Азии и вторжение радикальных бандгрупп из-за рубежа, прежде всего Афганистана.

В мае 2019 года на заседании руководителей органов безопасности государств — участников СНГ директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в северных провинциях Афганистана сосредоточены около 5 тыс. боевиков из филиала ИГ* «Вилайат Хорасан». Значительную часть террористов составляют граждане постсоветских республик, получившие боевой опыт в Сирии.

По данным ФСБ, исламисты под видом беженцев и трудовых мигрантов проникают в страны СНГ, где сращиваются с местной организованной преступностью. Финансовая база террористов пополняется за счёт торговли наркотиками, оружием и покровительства незаконной миграции. Более того, эмиссары боевиков внедряются в диаспоры и землячества, вербуя новых сторонников.

«С сожалением стоит признать, что после распада СССР Центрально-Азиатский регион оказался в весьма уязвимом положении. Вербовщики пользуются недовольством мусульманских народов социально-экономической ситуацией и тем, что подавляющее большинство населения слабо разбирается в исламской культуре. Так в Центральной Азии сформировалась питательная среда для пропаганды радикализма», — констатировал Козюлин.

«Армия должна готовиться»

Ещё одной задачей КШУ является проверка боеготовности войск ЦВО. Как пояснил Фомин, ежегодно Минобороны проводит стратегические учения, где главным образом задействованы войска одного из военных округов. При этом масштаб манёвров постоянно возрастает. Например, в учениях «Центр-2015» были задействованы 95 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники, до 170 самолётов и 20 кораблей.

Нынешние манёвры станут экзаменом прежде всего для сухопутных войск ЦВО. К КШУ будут привлечены порядка 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров и до 200 артиллерийских и ракетных комплексов. Главным участником манёвров станет 2-я Гвардейская общевойсковая армия.

Офицер ВС РФ отдаёт распоряжение войскам

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок в беседе с RT заявил, что первоочередной целью КШУ «Центр-2019» является «оттачивание боевой слаженности разных видов и родов Вооружённых сил РФ». Формат стратегических учений позволяет в полной мере оценить уровень боевой и оперативной подготовки армейских частей.

«В мирное время армия должна готовиться к войне, отрабатывая разнообразные сценарии потенциальных вооружённых конфликтов и внедряя полученный ранее боевой опыт. Насколько она хорошо это сделает, настолько успешно будут решаться задачи в реальных боевых условиях. Кроме того, учения — это всегда демонстрация боевой мощи, определённый сигнал партнёрам и недоброжелателям», — пояснил Ходарёнок.

Эксперт назвал «адекватным» цикличный характер стратегических КШУ, который позволяет в плановом порядке проверять боеготовность подразделений и соединений четырёх военных округов. По словам Ходарёнка, действующая в России система проведения стратегических учений помогает «держать вооружённые силы нашей страны в постоянном напряжении в самом хорошем смысле этого слова».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.