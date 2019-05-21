Кибератаки, химоружие и вербовка детей: глава ФСБ рассказал о новых вызовах в борьбе с терроризмом

Спецслужбы государств СНГ выяснили, что террористические организации расширяют список доступных им методов совершения атак. В частности, речь идёт о применении химического оружия и биотоксинов. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Он отметил, что экстремисты всё чаще прибегают к кибератакам, а также занимаются вербовкой жён и детей боевиков, участвовавших в конфликте в Сирии. Бортников подчеркнул, что спецслужбы ведут работу по выявлению и ликвидации террористических ячеек и противодействуют распространению идеологии радикального ислама.

В Душанбе прошло заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. На открытии мероприятия выступил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Он рассказал о борьбе спецслужб с международным терроризмом. По его словам, сейчас террористы имеют возможность создавать химическое оружие и биотоксины.

«Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты», — сказал Бортников.

Кроме того, по его словам, террористы активно осваивают и киберпространство. Наращивая техническую оснащённость, они нацеливаются на дезорганизацию работы органов власти. В качестве потенциальных объектов своих атак они выбирают «жизненно важную и критическую инфраструктуру», отметил Бортников.

«Электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефония используются для масштабных рассылок ложных сообщений об угрозах совершения терактов», — отметил он.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Ресурсы террористов

Спецслужбам также удалось раскрыть планы террористов по привлечению к запрещённой деятельности ближайших родственников боевиков, которые возвращаются из Сирии и Ирака. По словам Бортникова, преступники намерены использовать не только вдов и жён, но и детей террористов.

«Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жён и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода. В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов (терроризма. — RT)», — отметил Бортников.

При этом несмотря на то, что силы террористов были практически разгромлены на Ближнем Востоке, некоторые структуры ещё имеют потенциал для совершения атак, в том числе за счёт «поддержки зарубежных спонсоров».

«Крупные формирования джихадистов разбиты, но теперь они пытаются перегруппироваться в зонах, неподконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев», — подчеркнул глава ФСБ РФ.

Напомним, на юго-востоке Сирии существует зона, неподконтрольная правительственным войскам САР. В этом районе расположен лагерь беженцев «Эр-Рукбан», а также находятся американские войска. Российская сторона неоднократно сообщала о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в этом лагере, где люди живут в антисанитарных условиях без необходимой медицинской помощи.

До сих пор существует территория, подконтрольная США. Американские военные не пускают туда правительственные войска САР, даже если те намерены передать всё необходимое для жителей лагеря «Эр-Рукбан», где беженцы содержатся в антисанитарных условиях, без должного питания и медицинской поддержки. Кроме того, Москва не раз призывала Вашингтон вывести свои силы из этой зоны, ликвидировать лагерь и позволить людям вернуться домой. Однако США не спешат идти на такой шаг.

Американские военные в Сирии

AFP

Терроризм у границ СНГ

По словам Бортникова, растёт приток террористов в Северную Африку и Юго-Восточную Азию. При этом он подчеркнул, что около 5 тыс. исламистов сосредоточены на севере Афганистана, который граничит со странами СНГ.

«Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГ* «Вилайат Хорасан» уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии», — подчеркнул директор ФСБ РФ.

Они постепенно проникают через границу, в том числе с потоком беженцев и трудовых мигрантов, и вступают во взаимодействие с местной организованной преступностью. Таким образом, увеличиваются «потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции». А доходы от этой незаконной деятельности, как пояснил Бортников, идут на восполнение ресурсов террористов. Кроме того, прибывшие из других стран боевики внедряются в национальные диаспоры и землячества, создают законспирированные ячейки, проводя идеологическую работу. Они вербуют новых членов террористических организаций — в основном из рядов молодёжи, недовольной состоянием социальной сферы в своих странах, и мигрантов. После идеологической обработки их обучают террористической деятельности.

ФСБ, со своей стороны, организует работу по раскрытию и пресечению деятельности подобных ячеек. Спецслужбы различных регионов активно взаимодействуют, проводя совместные оперативно-разыскные и фильтрационные мероприятиям в потоках мигрантов. Кроме того, в интернете ведётся борьба с идеологами терроризма. Совместно с органами внутренней безопасности ведётся работа по пресечению афганского наркотрафика и контрабанды оружия.

Антиисламский терроризм

Александр Бортников также рассказал о таком явлении, как антиисламский терроризм, когда агрессия преступников направлена на мирных мусульман.

По его оценке, в некоторых странах «годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман».

«Его (терроризма. — RT) периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжающих адаптироваться в принимающих странах, их вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок», — пояснил руководитель ФСБ России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.