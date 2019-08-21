«Адекватное реагирование»: Шойгу рассказал о мерах по снижению напряжённости у западных границ России

Обстановка у западных границ России остаётся напряжённой с военной и политической точек зрения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства упомянул, что в Восточной Европе растёт активность НАТО, а также напомнил о размещении американских систем ПРО в Польше и Румынии. Вместе с тем, как подчеркнул Шойгу, Россия подготовила меры для нейтрализации этих угроз.

Военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой. С таким заявлением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии заседания коллегии ведомства.

«Военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении остаётся напряжённой. Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что для нейтрализации угроз будет реализован комплекс мер. В этой связи министр упомянул о более чем 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава в Западном военном округе в текущем году. По его словам, речь идёт о подготовке береговых войск и войск противовоздушной обороны, а также об их материально-техническом обеспечении.

В дополнение к этому до конца года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники, а также продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками. В 2019 году отобрано уже более 9 тыс. человек, отметил Шойгу.

Также министр упомянул российско-белорусские оперативные учения «Щит Союза — 2019». По его словам, основные усилия командования округа направлены на проведение этого мероприятия. В учениях примут участие до 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники.

Помимо прочего, стартовала подготовка к трём другим учениям стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) под названиями «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». В них примут участие военнослужащие России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Отметим, что в июне Шойгу говорил о напряжённости возле границ стран СНГ в ходе заседания Совета министров обороны Содружества. Он призвал участников мероприятия коллективными усилиями обеспечить безопасность.

«С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал министр в минувшем июне.

Заседание коллегии Минобороны РФ

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Комментируя слова Шойгу об обстановке у западных границ, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что именно агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса, особенно в отношении России, вызывают обострение геополитической ситуации на европейском континенте.

«Конечно же, стремление, желание разместить ПРО, которые уже находятся в Польше и Румынии, — это и есть передовые элементы нападения. Потому что концепция США и их союзников в Европе — это желание нанесения превентивного, глобального, всеобъемлющего удара по России», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его словам, речь идёт об обострении ситуации на границе между Европой и Россией. Кошкин полагает, что США демонстрируют желание «поставить под ружьё все страны».

«Вот почему Североатлантический альянс так активно стал взаимодействовать со Швецией и с Финляндией — втянуть эти два государства в милитаристический ажиотаж против России, тем самым усилить позиции и так чрезмерно раздутого блока НАТО и давить на Российскую Федерацию с позиции всех государств, в том числе тех, которые пытаются сформировать в себе некий нейтралитет», — заключил эксперт.

В свою очередь, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков назвал действия России в ответ на активность НАТО адекватными мерами. По его словам, угроза на западных направлениях растёт.

«Дополнительные группировки войск США в Прибалтике наращиваются, а в Румынии создаются под видом системы ПРО. Развёртывается инфраструктура для применения ракет средней и меньшей дальности. Постоянно ведутся учения у наших границ — в Балтийском море, в Северном, в северной части Норвежского моря, уже почти в Баренцевом море, в Чёрном море», — подытожил эксперт.

Восточное направление

Отдельно Шойгу коснулся обстановки на Восточном стратегическом направлении. По его словам, в этом регионе также есть тенденция к осложнению военно-политической обстановки.

«Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии», — сказал Шойгу.

По его словам, самыми важными мероприятиями станут формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады.

Он отметил, что до конца года округ получит 1 743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%. Также идёт комплектование округа военнослужащими-контрактниками, которых за первое полугодие отобрано 4,5 тысячи человек.

Кроме того, в течение года планируется провести свыше ста двадцати двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Также министр отметил, что войска округа принимали участие в ликвидации последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях. Помимо этого беспилотная авиация ведёт наблюдение за районами лесных пожаров.

В заключение коллегии Шойгу упомянул о пятилетии Международного противоминного центра Вооружённых Сил, которое состоялось 1 августа. По словам министра, центр приступил к работе в 2015 году. Его первой крупной задачей стала очистка района строительства Крымского моста от взрывоопасных объектов. В результате на территории 340 гектаров было найдено 387 опасных предметов.

Как рассказал глава Минобороны, позднее центр работал в Чечне и Сирии. По словам Шойгу, операция в САР проводилась в кратчайшие сроки, в боевых условиях и не имеет аналогов в мире.

По её итогам в Сирии разминировано более 6,5 тысячи гектаров территории, 1,4 тысячи километров дорог, 12 тыс. километров железнодорожных путей и более 17 тысяч зданий и сооружений. Всего в ходе этой работы обнаружено более 105 тысяч взрывоопасных предметов.