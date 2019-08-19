«На скорости 2500 км/ч»: истребители Тихоокеанского флота провели учебный бой в стратосфере

Модернизированные истребители МиГ-31БМ впервые провели учебный бой в стратосфере. Об этом сообщает Минобороны. Во время манёвров отрабатывался перехват потенциального нарушителя воздушных границ России. Тренировочный бой прошёл на высоте более 20 км и на скорости 2500 км/ч.

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота впервые провели учебный бой в стратосфере. Об этом сообщили в Минобороны. Во время манёвров самолёты отработали перехват потенциального нарушителя воздушных границ России.

«В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача — в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования», — заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Цель успешно перехватил второй истребитель МиГ-31БМ, причём по условиям тренировочного задания лётчик был вынужден искать противника самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО. После захвата цели лётчики совершили электронные пуски ракет класса «воздух — воздух» большой дальности.

«Полёт осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что учения прошли на «практическом потолке» возможностей истребителей. Это наибольшая высота, которую может набрать самолёт, сохраняя управление и возможность быстро подняться выше.

Всего во время учений было проведено шесть вылетов в стратосферу. Лётчики продолжают осваивать новую авиационную технику и совершенствовать навыки противовоздушной обороны, заключает Минобороны.

Стоит отметить, что МиГ-31БМ — это модернизированная версия истребителя МиГ-31, получившая улучшенную систему управления вооружением и новый радиолокатор.

Доработки, внесённые в самолёт, значительно улучшили его боевые возможности, рассказал RT заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

«Дело в том, что высокоточное оружие (которое несёт истребитель. — RT) требует высокоточного пилотирования и несколько иных прицелов. Вот эта доработка и была проведена с МиГ-31. И практически на той же базе, на той же платформе, получился новый самолёт. В общем-то концепция та же, как задумал конструктор МиГ-31, но по качеству самолёт стал на два-три порядка выше», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Сытника, истребитель может перехватывать не только самолёты и вертолёты, но и космическую технику.

Ход модернизации

На данный момент авиационный компонент армии России проходит модернизацию. По словам Юрия Сытника, наиболее масштабные обновления получили бомбардировщики.

«Самая большая модернизация касается стратегических бомбардировщиков Ту-95. Двигатели, шасси, гидравлика остались от старой машины, но (теперь самолёт имеет. — RT) другую авионику, другие прицелы, другие возможности по переносу стратегического оружия, пуска ракет с борта самолёта. Всё это сделало самолёт ещё «живучее» как минимум на 25—30 лет. Также модернизация коснулась самолётов Ту-142», — рассказал он.

Кроме того, новые двигатели получил транспортный самолёт Ил-76. Это, по словам Сытина, «увеличило дальность полёта, уменьшило расход топлива и шумность», а также «увеличился радиус действия этого самолёта».

Также была проведена модернизация самолёта Миг-29. «Он стал более мобильным и стал выполнять более обширный круг задач», — отмечает эксперт.

Регулярные учения

Ранее, 15 августа, в Калининградской области прошли учения морской авиации Балтийского флота. В манёврах были задействованы более десяти экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Лётчики провели около 50 вылетов, во время которых было отработано более десяти тактических сценариев. В их число вошло прикрытие огнём сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы противника, воздушная разведка и уничтожение воздушных целей.

В ходе учений был произведён запуск 200 неуправляемых авиационных ракет, сброшено более 50 бомб и израсходовано 800 30-мм снарядов из авиапушек.

9 июля прошли учения морской авиации Черноморского флота России. Авиационные подразделения осуществили поиск и уничтожение десантного отряда кораблей потенциального противника. Лётчики также отработали манёвры уклонения от средств противовоздушной обороны на кораблях условного врага. В манёврах участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжёлые истребители Су-27, а также применялись беспилотные летательные аппараты.