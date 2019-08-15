В Калининградской области прошли учения морской авиации Балтфлота
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Военнослужащие совершили около 50 вылетов. Отработано более десяти тактических эпизодов по выполнению задач по предназначению, в том числе по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.
В пресс-службе ЗВО также рассказали, что в 2019 году для прохождения военной службы на Балтфлот прибыли более 300 выпускников вузов Минобороны. Об этом информируют «Невские новости».
Теперь представители командования проведут с офицерами организационно-методические сборы.
Ранее сообщалось, что отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота провёл подводные стрельбы из специального оружия.