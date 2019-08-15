Боевые пловцы ЧФ провели подводные стрельбы из специального оружия
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Занятия состоялись на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Чёрного моря.
При отработке использовались специальный подводный пистолет СПП-1 и специальный подводный автомат АПС.
Кроме того, военнослужащие провели водолазные спуски на разные глубины, отработали элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первой медпомощи водолазу.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.