Боевые пловцы ЧФ провели подводные стрельбы из специального оружия

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота провёл подводные стрельбы из специального оружия, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

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Занятия состоялись на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Чёрного моря. При отработке использовались специальный подводный пистолет СПП-1 и специальный подводный автомат АПС. Кроме того, военнослужащие провели водолазные спуски на разные глубины, отработали элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первой медпомощи водолазу. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.