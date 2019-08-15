Боевые пловцы ЧФ провели подводные стрельбы из специального оружия

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Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота провёл подводные стрельбы из специального оружия, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Боевые пловцы ЧФ провели подводные стрельбы из специального оружия
  • © Министерство обороны России

Занятия состоялись на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Чёрного моря.

При отработке использовались специальный подводный пистолет СПП-1 и специальный подводный автомат АПС.

Кроме того, военнослужащие провели водолазные спуски на разные глубины, отработали элементы подводного ориентирования в условиях ограниченной видимости и способы оказания первой медпомощи водолазу.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.

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