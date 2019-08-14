Военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям
- РИА Новости
Участники манёвров выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.
Корабль отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Фактического использования ракетного оружия в ходе занятий не было.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.