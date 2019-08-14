Военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям

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Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провели учения, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям
  • РИА Новости

Участники манёвров выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.

Корабль отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Фактического использования ракетного оружия в ходе занятий не было.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.

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