Военнослужащие ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям

Экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провели учения, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Участники манёвров выполнили электронные пуски ракет по морской и береговым целям.

Корабль отразил ракеты береговых комплексов, а выпущенные в ответ по позициям «Бастиона» ракеты были уничтожены расчётами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Фактического использования ракетного оружия в ходе занятий не было.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.