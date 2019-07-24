Ракетная бригада ЗВО начала полевые тренировки на полигоне в Ленобласти

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Ракетная бригада Западного военного округа начала полевые тренировки на полигоне в Ленинградской области, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Ракетная бригада ЗВО начала полевые тренировки на полигоне в Ленобласти
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В учениях принимают участие почти 100 военнослужащих и более 50 единиц техники боевого и технического назначения.

Программа предусматривает отработку нанесения ударов и электронную стрельбу по стратегически важным объектам условного противника.

Часть занятий посвящена работе с оперативно-тактическим комплексом. Военные должны уметь чётко и слаженно приводить в боевую готовность «Искандер-М», разгружать тяжёлые ракеты с транспортных и заряжающих машин, а также помнить о технике безопасности.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт международных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения бомбардировщиков Северного флота в Мурманской области.

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