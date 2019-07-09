Морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника
- РИА Новости
На начальном этапе учений расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» нашли в море десантный отряд, который имитировали большие десантные корабли «Азов», «Цезарь Куников» и ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны».
Затем фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжёлые истребители Су-27 авиационных соединений ЧФ и ЮВО выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара.
Лётчики также отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств ПВО условного противника.
Ранее Nation News сообщал, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».