Морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника

Подразделения морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

На начальном этапе учений расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» нашли в море десантный отряд, который имитировали большие десантные корабли «Азов», «Цезарь Куников» и ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны».

Затем фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжёлые истребители Су-27 авиационных соединений ЧФ и ЮВО выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара.

Лётчики также отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств ПВО условного противника.

Ранее Nation News сообщал, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».