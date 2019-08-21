Шойгу рассказал о напряжённой обстановке на западных границах России

Военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой. С таким заявлением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«(Ситуация. — RT) характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул глава российского Минобороны, для нейтрализации возникающих угроз Россия реализует комплекс мер.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава», — добавил Шойгу.

В июне Шойгу назвал военно-политическую обстановку на границах СНГ «крайне напряжённой». Он отметил, что сотрудничество оборонных ведомств содружества развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО.