Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ

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Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил Министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«С учётом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остаётся крайне напряжённой. В этих условиях всё более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», — сказал министр во время заседания Совета министров обороны СНГ.

Обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, подчеркнул он.

Шойгу отметил, что сотрудничество оборонных ведомств содружества развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей выразили озабоченность нарастающей активностью НАТО у границ двух стран.

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